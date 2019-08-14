Ветеран МВД рассказал, как провокаторы в Москве превращали митинги в уличные беспорядки

Полковник милиции в отставке Евгений Черноусов в комментарии изданию «НьюИнформ» рассказал, какие приемы использовали провокаторы во время публичных мероприятий в Москве, чтобы намеренно превратить шествие в незаконные митинги. По его словам, методика и действия провокаторов корнями уходят далеко в историю, речь идет о проверенных ранее приемах.

«Находясь в середине «шествия», они выкрикивают различные лозунги, и, разумеется, правоохранителям к ним не пробраться, потому что те пытаются примкнуть к женщинам, людям пожилого возраста или к детям», — объяснил Евгений Черноусов.

Ветеран МВД подчеркнул, что сотрудники полиции не смогут наглым образом «пробить» дорогу через коридор из женщин и детей, чтобы задержать нарушителя. «Оппозиционные» экс-кандидаты в Московскую городскую думу, которые не попали на выборы в связи с большим числом недействительных подписей, призывали людей снова поучаствовать в незаконных акциях.

Хотя в субботу, 10 августа, уже состоялся согласованный митинг-концерт, после которого все равно начались несанкционированные «мирные гуляния», а некоторые граждане воспользовались ситуацией и громили машины.