Варламов раздает «оппозиции» рецепты сопротивления полиции на митингах

Блогер Илья Варламов поделился с оппозицией гонконгскими методами сопротивления властям на митингах. Об этом 14 августа пишет Федеральное агентство новостей.

Варламов не скрывает симпатию к оппозиционным деятелям, поэтому его пост о событиях в Гонконге, где сейчас проходят массовые протесты, выглядит как провокация под видом репортажа. Блогер детально разобрал тактику уличных демонстрантов по противодействию полицейским, за что получил благодарность от подписчиков.

Блогера не волновала сложная история взаимоотношений материкового Китая и провинции Гонконг, которая всего 20 лет назад была британской колонией, он также не берется анализировать причину нынешней ситуации. А вот способы, которые помогут избежать задержания и отбиться от полицейских — это другое дело.

Так, Варламов в деталях описал, как демонстранты направляют полицейским в глаза лазерные указки, используют маски от защиты газа, а также пиротехнику и прочее. Главная тактика — «Будь водой», которая подразумевает хаотичное передвижение участников, то есть они направляются по сути туда, где их совсем не ждут. Точно также пытались вести себя участники незаконной акции 27 июля в Москве, однако российская полиция смогла быстро это пресечь.

При этом блогер схитрил и не стал проводить параллель с московским митингом, чтобы избежать наказания за призыв к незаконным уличным акциями. Подписчики искренне поблагодарили блогера за подробный инструктаж на примере Гонконга. Сам Варламов на несогласованные акции ходит в качестве фотографа с документом, который защищает его от задержания. Но это не мешает его учить «быть водой» доверчивых активистов.

Ранее в центре Москвы прошли две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа, организованные кандидатами на выборы в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за липовых подписей. Речь идет о сторонниках Навального — Любови Соболь, Иване Жданове, Илье Яшине и других «оппозиционерах». Попавшиеся на грубых подделках подписей кандидаты оскорбились законным отказом Мосгордумы и призвали россиян поддержать их на митинге, который превратился в массовый дебош.