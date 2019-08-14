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12:28   14 Августа 2019
Россия

США запретили своим СМИ контактировать с пророссийской прессой

США запретили своим СМИ контактировать с пророссийской прессой

Западные пропагандистские СМИ активно начали появляться в России с распадом СССР. Ведь с этого момента они могли действовать не только «снаружи», но и в самой стране. К тому же, часть из них открылась под видом российских изданий, однако финансирование всегда осуществлялось со стороны западных «спонсоров».

Даже учитывая открытую антироссийскую направленность, правительство РФ относится к ним снисходительно, руководствуясь принципами свободы слова и демократии. Редакция «Федерального агентства новостей» поддерживает позицию властей, однако считает необходимым освещать событие с точки зрения патриотизма.

Так, ФАН на прозападных ресурсах оставляет ссылки на собственные материалы, тем самым позволяя читателям ознакомиться с иной точкой зрения на какие-либо проблемы. Вместе с тем, издание не против, если аналогично будут действовать и «противники».

США запретили своим СМИ контактировать с пророссийской прессой

Однако, практика показала, что пропагандистские марионетки Запада не готовы к открытому диалогу. Вместо обсуждений и поиска точек соприкосновения, они решили трусливо заблокировать ФАН на всех страницах в социальных сетях.

Особенно выделились ресурсы «МБХ медиа», которые принадлежат беглому олигарху Михаилу Ходорковскому. С мая администрация молчала, но 7 августа решила ответить. Во «ВКонтакте» руководители пригрозили баном, ссылаясь на правила группы. Что забавно, за день до этого они были были отредактированы таким образом, чтобы обосновать блокировку.

«Фонтанка.ру» и вовсе забанила аккаунт ФАН без предупреждений.

США запретили своим СМИ контактировать с пророссийской прессой

«Не вижу в этом ничего удивительного», — отреагировал политолог и публицист Никлой Стариков.

Он напомнил, как «либералы» на одном из петербургских митингов сперва обещали дать слово, но потом силой столкнули с трибуны, так и не дав высказать мнение, которое просто отличается.

«Фонтанка», увы и ах, является точно таким же либеральным ресурсом, как «Эхо Москвы», как ресурсы Ходорковского, и поэтому придерживается той же нетерпимой позиции в отношении другой точки зрения», — подытожил собеседник.

По сути, мы наблюдаем ситуацию 19940-х годов. Вашингтон запрещает своим ресурсам выходить на открытый диалог с представителями другого мнения. Одна из причин кроется в том, что позиция прозападных СМИ не обоснована, ее сложно аргументировать. С таким «авторским мнением» сложно спорить и отстаивать свою надуманную точку зрения.

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Автор: Анна Манц
#сша #сми #запад #фан #пресса

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