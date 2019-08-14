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11:46   14 Августа 2019
Ближнее зарубежье

США хотят помочь режиссерам из Украины в борьбе с «российской агрессией»

США хотят помочь режиссерам из Украины в борьбе с «российской агрессией»

Посольство США на Украине объявило программу грантов для обучения украинских кинематографистов-документалистов. Обучение нацелено на помощь в «борьбе с российской агрессией». Об этом сообщает RT в среду, 12 августа. 

Программа профессионального обмена позволяет четырем-шести представителям Украины на две недели съездить в США. Гран призван помочь «сильной Украине успешно противостоять агрессии и влиянию со стороны России», а также должна содействовать интеграции страны  в европейские структуры.

Авторы документа считают, что фильмы могут охватить широкую аудиторию и «проливать свет» на важные социальные проблемы. В программе могут поучаствовать режиссеры документального кино, продюсеры и сценаристы, а также журналисты, политики и педагоги, которые специализируются на кино. 

«Украина привержена общим ценностям и долгосрочным реформам, ориентированным на Запад, и осуществляет интеграцию в европейские структуры», — говорится в тексте документа.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #украина #кино

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