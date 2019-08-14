Судья Мосгорсуда оставил в СИЗО первого обвиняемого в беспорядках на несогласованном митинге 27 июля в Москве Ивана Подкопаева.

Подкопаева арестовали до 27 сентября в начале августа. Ранее в Москве прошли несанкционированные протестные акции 27 июля и 3 августа, организованные в поддержку незарегистрированных ЦИК-ом на выборы в Мосгордуму экс-кандидатов. После участия в незаконных шествиях некоторые граждане попали под административные и уголовные аресты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Москве имели место попытки организовать беспорядки и привел в пример насилие в отношении сотрудников правопорядка. Представитель Кремля заявил о выполнении сотрудниками полиции своих обязанностей по обеспечению безопасности во время согласованных акций.

Ранее сообщалось о случаях нападений на сотрудников правоохранительных органов, неоднократно распылялся слезоточивый газ протестующими на несогласованной акции 27 июля. За провокации было задержано свыше тысячи человек и составлено более 200 протоколов об административных правонарушениях.