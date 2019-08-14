Украинский журналист удивился, что в Грузии не мстят россиянам за август 2008 года

Украинский журналист Кирилл Сазонов во время поездки в Батуми пришел в недоумение от «лояльного отношения» к русским в Грузии. Он напомнил о событиях августа 2008 года и высказался об этом в своем Facebook, сообщает 14 августа «Царьград».

«Отношение к русским — лояльное. Я не могу понять, почему?» — написал журналист на странице в Facebook.

Журналист также напомнил, что между грузинами и осетинами был военный конфликт, который прошел с участием РФ в августе 2008 года. Сазонов также рассказал о словах грузинского таксиста, который ему заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили «зря начал войну».

Сазонов отметил, что русским в Грузии никто не мстит на за прошлое — они спокойно ходят на пляжи и в кафе. Журналист назвал увиденное «необъяснимым феноменом» и задался вопросом: «Как»?

В августе 2008 года случился вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией при участии России.