Курение в барах и ресторанах Черногории чревато штрафом до 20 тысяч евро

Запрет на курение в закрытых помещениях вступил в силу в Черногории в среду, 14 августа. За нарушение могут оштрафовать на сумму до 20 тысяч евро, то есть до полутора миллионов рублей.

Парламент страны принял законопроект 31 июля. Документ запрещает употреблять табачные изделия в закрытых помещениях всех общественных и коммерческих организаций. В особенности это касается той части кафе, ресторанов и баров, где подают еду и напитки. Однако закон не распространяется на казино.

К тому же, в нем прописаны четкие условия для курилок. Из помещения не должен вырываться дым, его площадь должна превышать десять квадратных метров и занимать не более 20 процентов пространства, также объект не может использоваться для прохода.

Стоит отметить, что ранее законопроект предполагал выделение части помещения под зону для курения за уплату специального налога. По сути, это означает установку специального значка без обособления территории, например стенами или перегородками.