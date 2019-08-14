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11:38   14 Августа 2019
Россия

Выдержку полиции на митингах в Москве не сравнить со зверским разгоном протестов на Западе

Выдержку полиции на митингах в Москве не сравнить со зверским разгоном протестов на Западе

Профессор ВШЭ Олег Матвейчев в комментарии изданию «ПолитРоссия» назвал вполне ожидаемыми обвинения западных представителей в якобы антигуманном отношении к россиянам в ходе митингов. Ранее в британском министерстве иностранных дел выразили озабоченность «значительным применением силы в ходе демонстрации в Москве».

По мнению Лондона, российские власти якобы пренебрегают «правами собственного населения на свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний». Аналогично высказался государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот, который назвал действия полицейских жестокими и противоречащими принципам СЕ.

«Это типичная попытка в очередной раз оболгать нашу страну, причем делается через официальные каналы, через МИД и прочее», — сказал политолог.

По его словам, никто на Западе не вникает в детали происходящего и не уточняет, как именно проходили митинги в Москве. Матвейчев уверен, что ни о какой жестокости, ни о каком превышении полномочий со стороны российской полиции не может идти и речи, потому что правоохранители действовали корректно и в рамках закона.

«На Западе, в тех же США, полиция спокойно задерживает всех незаконно выходящих на улицы. Просто заковывают всех митингующих в наручники и отвозят в участок. Могут просто оставить закованных людей лежать на асфальте на несколько часов. И кто, спрашивается, после этого, проявляет жестокость», — задался риторическим вопросом Матвейчев.

Незарегистрированные кандидаты от «оппозиции» в МГД, в листах которых обнаружил подписи не только мертвецов, но и вымышленных персонажей, вновь предложили москвичам выйти на улицы города, хотя согласованный митинг-концерт в их поддержку уже состоялся в субботу, 10 августа. 

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Автор: Олег Королев
#москва #россия #общество #мосгордума

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