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11:47   14 Августа 2019
Весь мир

Сирийская армия приближается к оплоту терроризма после успехов в Идлибе

Сирийская армия приближается к оплоту терроризма после успехов в Идлибе

Сирийская Арабская Армия (САА) быстро приближается к террористическому оплоту в городе Хан-Шейхун после серии освободительных операций в провинции Идлиб.

Во главе с элитным формированием САА «Силы тигра» правительственные войска отбили вершину Таль-Ааса у боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам». Утром 14 августа «тигры» продолжили наступление на восток от Аль-Хобейта, освободив еще два города от боевиков.

Как сообщает AMN со ссылкой на военный источник возле линии фронта, Сирийская арабская армия захватила небольшие города Хирбат-Муршид и Мантар после непродолжительной битвы с террористами на юго-западе Идлиба.

Сирийская армия приближается к оплоту терроризма после успехов в Идлибе

После серии успешных сражений с боевиками, САА дошли практически до Хан-Шейхуна. Перед тем, как атаковать засевших в городе террористов, правительственные силы возможно попытаются приблизиться к обороне боевиков к востоку от города.   

Ранее сообщалось о возобновлении наступления САА на боевиков на юго-западе Идлиба и о подготовке штурма правительственными войсками боевиков в городе Таманах.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сирия #идлиб #боевики #политика #новости #весь мир

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