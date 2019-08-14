Сирийская армия приближается к оплоту терроризма после успехов в Идлибе

Сирийская Арабская Армия (САА) быстро приближается к террористическому оплоту в городе Хан-Шейхун после серии освободительных операций в провинции Идлиб.

Во главе с элитным формированием САА «Силы тигра» правительственные войска отбили вершину Таль-Ааса у боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам». Утром 14 августа «тигры» продолжили наступление на восток от Аль-Хобейта, освободив еще два города от боевиков.

Как сообщает AMN со ссылкой на военный источник возле линии фронта, Сирийская арабская армия захватила небольшие города Хирбат-Муршид и Мантар после непродолжительной битвы с террористами на юго-западе Идлиба.

После серии успешных сражений с боевиками, САА дошли практически до Хан-Шейхуна. Перед тем, как атаковать засевших в городе террористов, правительственные силы возможно попытаются приблизиться к обороне боевиков к востоку от города.

Ранее сообщалось о возобновлении наступления САА на боевиков на юго-западе Идлиба и о подготовке штурма правительственными войсками боевиков в городе Таманах.