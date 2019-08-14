Приемный терминал газопровода «Турецкий поток» готов на 95%

Строительство приемного терминала для морского газопровода «Турецкий поток» завершено на 95%. Об этом говорится в сообщении оператора проекта компании South Stream Transport B.V в среду, 14 августа.

Отмечается, что строительство газопровода идет в соответствии с графиком. Приемный терминал возводят недалеко от населенного пункта Кыйыкей на западе Турции.

На этапе эксплуатации приемного терминала до поступления газа Турции измерят его объем, температуру, давление и состав.

Газпровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, мощность которых составляет 15,75 миллиарда кубометров каждая. По первой нитке будет поставляться российский газ турецким потребителям. Вторая предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Запустить газопровод планируется до конца этого года.