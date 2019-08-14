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11:07   14 Августа 2019
Россия

Депутат ГД предложил пересмотреть ПДД для сигвеев и электросамокатов

Депутат ГД предложил пересмотреть ПДД для сигвеев и электросамокатов

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов инициировал обновление правил дорожного движения из-за гироскутеров, сигвеев, электробайков и прочих подобных средств передвижения. Об этом сообщили в аппарате комитета 14 августа.

Парламентарий направил соответствующий запрос главе министерства транспорта Евгению Дитриху и главе ГИБДД Михаилу Черникову. В документе указано, что различные организации и люди стали чаще использовать современные транспортные устройства на аккумуляторах, такие как гироскутеры, моноколеса, сигвеи, электробайки, электросамокаты и прочее.

Депутат ГД предложил пересмотреть ПДД для сигвеев и электросамокатов

Их нахождение на проезжей части не урегулировано ПДД. К тому же, это создает угрозу жизни, здоровью и безопасности участников дорожного движения.

«Полагаю, что правила использования подобных устройств для передвижения по автомобильным дорогам необходимо закрепить в ПДД наряду с такими транспортными средствами, как велосипеды, мопеды, мотороллеры, для недопущения аварийных ситуаций», — отметил Нилов.

Он попросил рассмотреть инициативу и информировать о результатах.

Депутат ГД предложил пересмотреть ПДД для сигвеев и электросамокатов

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Автор: Анна Манц
#госдума #нилов #пдд #гироскутеры #моноколеса

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