Украинская община раскритиковала заявление британского постпреда о Крыме

Постпреда Великобритании при ООН Карена Пирса, рассказавшего о якобы «ужасном» положении украинцев в этом регионе, позвали приехать с ознакомительным визитом на полуостров, прежде чем делать заявления. С таким предложением выступила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, передает в среду РИА Новости.

Пирс в ходе заседания Совета безопасности ООН по проблеме международного гуманитарного права рассказала об «ужасном» положении жителей Крыма с украинским гражданством. По ее словам, они якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.

«Это все как в замечательной английской сказке «Алиса в Зазеркалье», когда очередной бармаглот рассказывает нам сказку. Пусть Пирс берет всю свою «королевскую рать» и все вместе приезжают в Крым искать крымчан, которые имеют только украинское гражданство», — цитирует РИА Новости слова Гридчиной.

Она подчеркнула, что на полуострове складывается полностью противоположная ситуация: украинская община помогает получить российское гражданством всем желающим, которых с каждым днем становится «все больше и больше».

«Такое ощущение, что Пирс сама хочет получить российское гражданство, только не знает как его попросить. Пусть обращается в «Украинскую общину». Возможно, мы помогли бы ей», — предложила Гридчина.

Ранее сообщалось, что В Крыму готовы принять делегацию украинских депутатов.