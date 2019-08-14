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10:51   14 Августа 2019
Весь мир

Медведя застрелили в японском городе Саппоро

Медведя застрелили в японском городе Саппоро

Охотники застрелили пришедшего в японский город медведя. Инцидент произошел в Саппоро, расположенном на севере страны. Об этом  сообщает общественное телевидение Японии в среду, 14 августа.

Медведя увидели в жилом районе на юге города с населением в почти два миллиона человек. Члены местной ассоциации охотников застрелили зверя, а местная полиция предостерегла жителей о возможности нового появления медведей в городя. Местных жителей просят быть бдительными.

Отмечается, что в последние несколько недель медведей встречали еще в нескольких районах Саппоро — они нападали на частные сельскохозяйственные насаждения.

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Автор: Арсений Аскольский
#япония #медведь

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