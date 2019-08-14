Путин заявил о динамичном развитии Тюменской области и поздравил регион

Российский президент Владимир Путин поздравил жителей Тюменской области с 75-летним юбилеем и сообщил об экономическом лидерстве региона. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Тюменская область была образована в 1944 году, в ее состав вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Сейчас Тюменская область динамично развивается, вносит огромный вклад в укрепление российского ТЭК, аграрного комплекса и считается одним из регионов-лидеров, заявил Путин.

По словам российского президента, с этим связано открытие новой главы в истории освоения Урала и Западной Сибири.

«Благодаря мужеству, упорному, созидательному труду ваших предшественников в рекордные сроки здесь были возведены города и посёлки, крупные объекты промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, построены научно-исследовательские и проектные институты, создана надежная база для разведки и добычи уникальных природных богатств края, прежде всего нефти и газа», — сказано в поздравлении Путина.

Президент также сообщил об уважительном отношении региона к культурному, духовному наследию и традициям народов, живущих на Тюменской земле. Ранее Путин на мотоцикле прибыл на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму с главами республики и Севастополя Сергеем Аксеновым и Михаилом Развожаевым.