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10:46   14 Августа 2019
Россия

Почти тысячу автомобилей Mercedes-Benz Х-Class отзывают в России

Почти тысячу автомобилей Mercedes-Benz Х-Class отзывают в России

Немецкий автопроизводитель отзывает в России 944 машины марки Mercedes-Benz Х-Class, которые были проданы в период с февраля по апрель прошлого года, сообщили в Росстандарте 14 августа

«Причиной отзыва автомобилей является то, что на определенных автомобилях Mercedes-Benz Х-Class с кунгом, дополнительно установленным на грузовую платформу, может происходить превышение максимально допустимой суммарной нагрузки кунга на крышу», — уточнили в публикации.

Кунг — это аббревиатура от «кузов унифицированный нормального (нулевого) габарита», он устанавливается на открытую часть пикапа. В данном случае, при превышении нагрузки на крышу авто не гарантируется работа системы ESP. К тому же, это может негативно влиять на устойчивость движения, что повышает угрозу заноса и аварий.

Почти тысячу автомобилей Mercedes-Benz Х-Class отзывают в России

На определенных ТС в руководстве по эксплуатации некорректно сказано, что поддержка системы снижается. На самом деле, она полностью отключается. Иногда появляется  сообщение об ошибке, которого нет в предоставленных документах.

На отозванных машинах заменят инструкции по эксплуатации и обновят электронное руководство. Представители «Мерседес-Бенц рус» свяжутся с владельцами «проблемных» авто и позовут из в дилерские центры для устранения неполадок.

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Автор: Анна Манц
#машина #mercedes #отзыв автомобилей

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