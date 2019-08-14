Пассажирский теплоход «Сапфир» сел на мель в Белом море

Туристический теплоход «Сапфир» сел на мель в ночь на вторник в Белом море. Мурманский следственный отдел на транспорте уже возбудил уголовное дело. Об этом 14 августа сообщает ТАСС со ссылкой на карельскую транспортную прокуратуру.

«Возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности» по факту [случившегося]», — цитирует ТАСС слова собеседницы агентства.

Наказание, предусмотренное статьей, штраф до 300 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо лишение или ограничение свободы на срок до двух лет. На месте ЧП еще работают следователи, после всех работ теплоход будет отбуксирован в карельский Беломорский порт.

На борту теплохода находились 125 человек, среди них четверо членов экипажа и 10 несовершеннолетних детей. По данным следствия, судно село на мель в девяти километрах от Беломорска. Технический отсек теплохода поврежден, среди людей пострадавших нет. Скорее всего, теплоход сел на мель из-за ошибки капитана — он не учел течение и дрейф в момент отлива.