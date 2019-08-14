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10:26   14 Августа 2019
Россия

Истребитель, приблизившийся к самолету Шойгу, оказался испанским

Истребитель, приблизившийся к самолету Шойгу, оказался испанским

Самолет F-18, ранее пошедший на сближение с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу над Балтийским морем, принадлежит ВВС Испании.

«Истребитель, который виден на видео, действительно испанский, который находится под контролем НАТО», — сообщили в оборонном ведомстве Великобритании ТАСС.

В среду 13 августа российские Су-27, сопровождающие самолет Шойгу, не дали истребителю НАТО F-18 приблизиться к лайнеру во время полета министра из Москвы в Калининград. Су-27 оттеснили F-16 от самолета министра в нейтральных водах Балтийского моря, когда тот пошел на сближение.

В июне Минобороны РФ опубликовало видеозапись перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н. Также сообщалось о частом визите иностранных разведывательных самолетов и беспилотников к границам РФ.

Истребитель, приблизившийся к самолету Шойгу, оказался испанским

Ранее стало известно о приближении американских самолетов к границам России со стороны Балтийского и Черного морей. Минобороны РФ публиковало кадры полетов Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах в горно-лесистой местности.

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Автор: Тимофей Булочкин
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