Синоптики пообещали жару ряду центральных регионов России

Жаркое лето скоро вернется в центральную Россию. Температурный фон превысит климатическую норму августа. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Гидрометцентр в среду, 14 августа.

Температура воздуха в Центральном федеральном округе (ЦФО) поднимется до 26 градусов тепла. В Поволжье, а также в Воронежской и Липецкой областях ожидается жара до 34 градусов. Ночная температура воздуха составит й1-18 градусов. При этом на западе и севере ЦФО ижидаются сильные грозы.

В Москве в среду, 14 августа, потеплеет до 25 градусов, в Подмосковье — до 26.Однако уже в четверг пройдет дождь, а воздух прогреется лишь до +17. В столичный регион жара до 26 градусов придет в начале следующей недели, отмечают синоптики. Дневной воздух в Крыму до конца рабочей недели прогреется до 30-36 градусов тепла. Такая температура близка к абсолютным максимумам.