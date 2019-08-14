Американская социальная сеть Facebook нанимает сторонние компании, чтобы транскрибировать личные аудиосообщения пользователей, заявил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что нанятые сотрудники не знали способ получения аудиозаписей, которые иногда были с достаточно вульгарным содержанием. Они прослушивают личные звуковые сообщения пользователей социальных сетей и преобразуют их в текст.

Facebook подтвердил, что он расшифровывал сообщения. По словам руководства, это необходимо для анализа использования продуктов соцсети и обучения искусственного интеллекта.

«Так же, как Apple и Google, мы приостановили обработку звука больше недели назад», — заявили в компании на соответствующий запрос.

Стоит отметить, что вышеназванные цифровые гиганты подверглись критике из-за обработки записанных аудиоматериалов. Многие уверены, что это нарушает конфиденциальность. Глава соцсети Марк Цукерберг и вовсе ранее опровергал обвинения в «прослушке», однако после сделал поправку на лицензионное соглашение.

Американская корпорация активно сотрудничает в этом плане с компанией TaskUs. Кстати, в ней подтвердили, что расшифровку аудиосообщений действительно приостановили около недели назад по запросу заказчика под кодовым именем «Призма», то есть Facebook.

По утверждениям соцсети, система автоматически обрабатывает поступающую информацию. Здесь нет упоминания о том, что ваши сообщения будут прослушивать посторонние люди, только смутная ссылка на компании, «поддерживающие Facebook через анализ использования продуктов».

Но американская корпорация не единственная, кто, по сути, ворует личные данные для каких-то туманных целей. Крупнейший видеохостинг YouTube, кстати, тоже американский, искусственно депопуляризирует пророссийские каналы и трансляции. В этом его уличили российские журналисты с «Политики сегодня», которые вели прямой эфир с московского митинга.

Еще один интернет-гигант из США — справочник Wikipedia — взял и заблокировал пророссийские СМИ, так как они раскрывают неугодную для Вашингтона правду. Более того, стало известно, что за хорошие «пожертвования» можно убрать ненужную информацию и приписать себе любые достижения.

Эксперты и политики не раз поднимали тему того, что российские органы должны взять западные ресурсы под жесткий контроль, чтобы те не навязывали россиянам свои идеи и не распространяли такое большое количество фейков. Западные интернет-гиганты работают на спецслужбы, которым интересна дестабилизация и развал России.