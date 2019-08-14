Льготное кредитование деревянного домостроя предложили расширить за счет бесплатной земли

Первый зампред Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Олег Нилов предложил расширить господдержку деревянного домостроя за счёт предоставления бесплатных земельных участков. Об этом 14 августа пишет «Парламентская газета».

Согласно норме господдержки, утвержденной в настоящий момент кабмином, для российских банков предусмотрены субдсидии на возмещение выпадающих доходов по кредитам, которые были выданы физлицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления. Таким образом, государство обязано возмещать банку 5% от кредитной ставки. Программа закончит свое действие 31 декабря 2020 года.

Нилов сожалеет, что в программе предусмотрены ограничения по объемам финансирования. Так, в 2018 году из федерального бюджета на нее ушло 200 миллионов рублей.

«Понятно, что это экспериментальные «пробы пера», которые будут продолжены для того, чтобы превратиться во что-то действительно мощное в плане поддержки деревянного домостроения в рамках федеральной программы. А лучше — в рамках отдельного нацпроекта», — прокомментировал депутат.

По словам депутата, большинство граждан при всем желании не могут поселиться в деревянном доме из-за того, что у них нет земли. Он подчеркнул, что речь идет даже о многодетных. При этом он выразил уверенность, что по ходу реализации госпрограммы по схеме «дальневосточного гектара» проблем будет решена.

«В центральной части России пусть это будет не гектар, а полгектара, но не меньше, такие возможности есть, за исключением, может быть, Московской области», — уточнил Нилов.

Ранее стало известно, что правительство работает над вопросом субсидирования половины первоначального ипотечного взноса при покупке деревянного дома, который изготовлен заводским способом. По мнению главы Минпромторга Дениса Мантурова, к 2025 году в России доля деревянного домостроения увеличится до 20%.