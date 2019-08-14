Депутат отправит Ольге Бузовой книги о блокаде после ее неудачной шутки

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отправит Ольге Бузовой книги о блокаде Ленинграда после ее неудачной шутки. Об этом 14 августа сообщает РИА Новости.

Ранее певица опубликовала в Instagram видео. Бузова сидела за столом в купальнике и облизывала тарелку. Когда девушка увидела, что ее снимают, она засмеялась и начала оправдываться: «Ну, если вкусно мне! Я блокадница». Шутку никто не оценил, на певицу посыпались гневные комментарии.

По мнению Свищева, шутить на тему блокады непозволительно. Он подчеркнул, что не хочет принижать достоинства Ольги, но видео в Instagram глупое.

«Очевидно, от нехватки знаний у неё вышла такая грубая, низкая, нелепая шутка. За жизнью этой певицы изо дня в день следят миллионы молодых ребят и девчонок. Она должна хороший пример показывать», — цитирует РИА Новости слова Свищева.

Он добавил, что отправит певице книги Лидии Гинзбург, Даниилы Гранина, Алеся Адамович, Дмитрия Лихачева, а также запись Симфонии №7 Шостаковича. Свищев также посоветовал Бузовой посмотреть фильм «Блокада» 1970-х годов, чтобы она поняла свою ошибку.