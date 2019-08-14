Роскачество обозначило признаки плохого вина

Специалисты Роскачества рассказали, как по внешним признаками можно отличить некачественное вино, которое нельзя употреблять.

При выборе белого или красного вина в первую очередь стоит обратить внимание на цвет: он должен быть чистым и прозрачным. В напитке из светлого винограда допускается легкий зеленый или лимонный оттенок. Молодое вино будет почти бесцветным и слегка золотистым. Если же цвет белого отливает янтарем, как нерафинированное подсолнечное масло, то оно испорчено.

Качественное красное вино не может иметь осадок или «хлопья». Более того, отечественный ГОСТ не допускает образования «посторонних включений». В частности, это касается так называемого «винного камня», то есть кристалликов насыщенного красного цвета. Стоит отметить, что такие метаморфозы естественны для хорошего вина и в Европе они допускаются.

Далее стоит обратить внимание на запах. Плохое вино отличает наличие уксусных ноток, тона моченого яблока, погреба, подгнившей листвы, овощных «оттенков», в частности вареной свеклы. Но самая частая проблема — это так называемая «болезнь пробки» или корк, когда запах мокрого картона перебивает аромат вина.

«Его [корк] вызывает вещество трихлоранизол, которое поражает натуральную пробку, изготавливаемую из коры дуба особой породы, растущей в Испании и Португалии», — объяснили в Роскачестве.

Эксперты также предостерегли от употребления напитка, который при первом глотке вызывает жжение в горле. Это указывает на высокий уровень летучих кислот и диоксида серы, а также проблемы с бактериями.