Медведь разрыл могилу и утащил покойника. Случай произошел на кладбище в Комсомольске-на-Амуре. Об этом 14 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского УМВД.

По информации СМИ, в полицию поступило сообщение, что на территории кладбища в микрорайоне Старт вскрыто захоронение.

«На место выезжала следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. Были обнаружены следы медведя. Тело умершего пока не найдено», — цитирует РИА Новости слова собеседника агентства.

Источник РИА Новости рассказал, что по результатам проверки, которую сейчас проводит полиция, будет принято процессуальное решение.