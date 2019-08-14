Медведь разрыл могилу и утащил покойника
Медведь разрыл могилу и утащил покойника. Случай произошел на кладбище в Комсомольске-на-Амуре. Об этом 14 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского УМВД.
По информации СМИ, в полицию поступило сообщение, что на территории кладбища в микрорайоне Старт вскрыто захоронение.
«На место выезжала следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. Были обнаружены следы медведя. Тело умершего пока не найдено», — цитирует РИА Новости слова собеседника агентства.
Источник РИА Новости рассказал, что по результатам проверки, которую сейчас проводит полиция, будет принято процессуальное решение.
«Выезжали на место наши специалисты, у них было разрешение на ликвидацию животного. Этого медведя нашли и отстрелили», — сообщил начальник отдела регионального Минприроды Юрий Колпак.