Паводок в Приамурье принес убытки свыше 230 миллионов рублей

Глава регионального министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский рассказал об убытках после паводка в Амурском крае на пресс-конференции 14 августа.

«На сегодняшний день у нас потребность заявлена муниципалитетами для выплат из федерального бюджета — 231 миллион 760 тысяч рублей, но эта цифра изменяется в большую сторону», — сказал он.

Из них, 73 миллиона необходимы на оказание единовременной помощи пострадавшим, которая составляет десять тысяч рублей на человека. Еще 36 миллионов пойдут компенсацией на частичную утрату имущества, а 122 миллиона — на полную потерю.

Сейчас уже составлены списки, которые насчитывают 2,13 тысяч людей. Общая сумма выплат по ним достигла 55 миллионов рублей.

«Мы в ближайшие день-два отправляем их в МЧС России для выделения денежных средств», — подчеркнул министр.

Напомним, что премьер-министр Дмитрий Медведев ранее распорядился выделить 600 миллионов рублей Амурской области, где 25 июля ввели региональный режим чрезвычайной ситуации из-за дождевого паводка.