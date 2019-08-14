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8:47   14 Августа 2019
Россия

Спасатели ЦВО готовятся к пуску ракеты «Союз» с аватаром Федором на борту

Спасатели ЦВО готовятся к пуску ракеты «Союз» с аватаром Федором на борту

Стартовала подготовка к обеспечению запуска «Союза МС-14» поисково-спасательной группой Центрального военного округа, сообщили в пресс-службе ЦВО 14 августа.

Мероприятие проходит в Челябинской области. Военные группы с экипажем вертолета Ми-8 проведут эвакуацию условного космонавта, где будут использовать грузоподъемное устройство. Также они выполнят прыжки с парашютом с высоты порядка полутора тысяч метров на поверхность воды.

«Спасатели… отрабатывают эвакуацию капсулы из воды на сушу при помощи поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица», — добавили в сообщении.

Всего в подготовке участвуют около 100 военных спасателей и 20 единиц техники. Отмечается, что тренировки подойдут к концу 16 августа.

Спасатели ЦВО готовятся к пуску ракеты «Союз» с аватаром Федором на борту

Напомним, что на борту космолета будет находиться робот Федор, который перед полетом сменил имя на Skybot F-850, а также научился разговаривать. Более того, он даже завел собственный аккаунт в Twitter. Аватар готовится к отправке на Международную космическую станцию на космодроме Байконур. Пуск «Союза» запланирован на 22 августа.

Спасатели ЦВО готовятся к пуску ракеты «Союз» с аватаром Федором на борту

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Автор: Анна Манц
#спасатели #космос #союз #робот #цво

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