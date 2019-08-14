Рар уверен, что отношения РФ и Кубы будут хорошо развиваться

Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал контракт, который заключили Россия и Куба в области военно-технического сотрудничества, в беседе с «360».

Напомним, что Москва поможет Гаване модернизировать военную промышленность. Заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук отметил, что все документы уже подписаны.

«В рамках той техники, которую мы ранее поставили, мы ее модернизируем, оказываем содействие по передаче компетенций, полномочий, чтобы они сами могли ремонтировать, модернизировать и создавать более совершенные образцы», — уточнил он.

Все работы будут проходить за счет кредита, который выделен Кубе. Он составляет 38 миллионов евро.

Рар уверен, что российско-кубинские отношения получат хорошее развитие в любом случае. Он напомнил, что Гавана вновь попала под очередные американские санкции: ранее их снял бывший президент США Барак Обама, но нынешний глава Дональд Трамп их снова ввел.

«С европейцами кубинцам невозможно делать бизнес, тем более в военной области. Все боятся. Кто остается в качестве большого донора, который может помочь? Только Китай и Россия», — заметил собеседник.

К тому же, Москва сама находится под множеством ограничительных мер, так что ее это не пугает. Более того, правительство понимает, что они не исчезнут и не стоит отказываться от бизнеса. Эксперт считает, что уже восстанавливается биполярная система Холодной войны, где часть мира находилась под контролем СССР, а другую контролировали Соединенные Штаты.

«Реакция США будет условной. Российские компании и так под санкциями. Если Москва будет поставлять оружие, которое может задеть непосредственно сами США, то реакция может быть жесткой. Но пока вооружение оборонительного характера и нацелено на то, чтобы содержать армию Кубы, американцы должны смотреть на это спокойно», — сказал политолог

Ряд американских сенаторов, конечно, возмутится. Но Москву будет больше волновать возвращение средств, выданных Гаване. Важно, чтобы не повторилась ситуация, как после развала «советов»: многие страны третьего мира остались ни с чем и РФ пришлось просто простить долги.