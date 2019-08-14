Член ОП РФ Ремесло связал митинги «оппозиции» в Москве с концом финансового года в США

Член Общественной палаты РФ, блогер и юрист Илья Ремесло прокомментировал агентству «Народные новости» предложение муниципального депутата Ильи Азара провести 17 августа массовое пикетирование в качестве альтернативы отклоненному мэрией митинга.

Ремесло отметил, что в законодательстве не существует такого понятия, как «массовое пикетирование». Однако, в России есть практика, когда люди под видом пикетов проводят массовую незаконную акцию, что оценивается правоохранителями как правонарушение.

Член ОП заявил, что если на заявленную Азаром акцию соберутся люди, то им грозят штрафы. При этом Ремесло подчеркнул, что организаторы вряд ли смогут собрать большое число людей на анонсированную акцию. По его мнению, 17 августа придет на мероприятие значительно меньше людей, чем неделю назад.

Также эксперт сообщил, что 1 сентября в США заканчивается очередной финансовый год, и организаторам этих акций в связи с данным обстоятельством придется регулярно показывать свою активность. По его словам, чтобы не снижать темпов, они предлагают выйти своим сторонникам на пикет.

Несанкционированные акции, организованные несостоявшимся кандидатами в депутаты Мосгордумы, прошли в российской столице 27 июля и 3 августа. Так называемым независимым кандидатам ЦИК отказал в регистрации из-за превышения допустимого числа недействительных подписей. Также 10 августа на проспекте Сахарова прошла согласованная акция, которая на деле представляла собой митинг-концерт. После его окончания группа провокаторов попыталась устроить беспорядки, но их действия вовремя пресекла полиция.