Около двух тысяч зенитчиков подняты по тревоге в Хабаровском крае

Около двух тысяч зенитчиков были подняты по тревоге в Хабаровском каре и направлены на учения в Бурятию, сообщает пресс-служба Восточного военного округа РФ.

Отмечается, что зенитчики соединения войск ПВО округа в Хабаровском крае были подняты по тревоге в рамках проверки боеготовности. Расчеты ЗРПК «Панцирь», С-300 и С-400 в размере двух тысяч военных и 150 единиц техники, были перенаправлены в районы сосредоточения.

Военные направятся на специализированный полигон Телемба в Бурятии, где в первой половине сентября выполнят боевые пуски ракет. Перед этим состоятся около сотни электронных запусков.

Ожидается, что на полигоне Телемба в Бурятии зенитчики оборудуют полевой лагерь, замаскируют военную технику, а также организуют систему управления дивизионами и приступят к боевому дежурству.

В середине июня сообщалось, что в ЦВО дивизионы С-300 и «Панцирь-С» заступили на боевое дежурство в рамках внезапной проверки боеготовности.