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6:57   14 Августа 2019
Россия

Людей на митинге в Москве пересчитали по американской методике, вместо 60 тысяч вышло 25

Людей на митинге в Москве пересчитали по американской методике, вместо 60 тысяч вышло 25

На митинге-концерте в Москве побывали не более 25 тысяч человек, пишет «Московская газета». Об этом свидетельствуют данные анализа фотографий с помощью принятого в США метода подсчета численности участников мероприятий, разработанного журналистом Гербертом Джейкобсом.

«Метод Джейкобса» основан на вычислении примерной численности условного квадратного метра площади митинга, исходя из плотности толпы - от одного человека на квадратный метр при свободном расположении людей на расстоянии вытянутой руки до четырех-пяти человек, стоящих вблизи друг к другу. Площадь митинга делится на рассчитываемые по картам равные участки. Умножая по формуле, определяется общее количество присутствующих.

Газета отмечает, что в случае с митингом-концертом метод полностью опровергает данные, на которые ссылаются сами организаторы акции. Так, при использовании американского метода, получается, что на проспекте Сахарова были не 50 тысяч, а максимум - 28 тысяч, с учетом правоохранителей, журналистов и работников прочих служб. При этом, если не учитывать правоохранителей, общая численность составляет не более 25 тысяч человек.

Согласно официальным столичного главка МВД, на митинге-концерте на проспекте Сахарова побывали около 20 тысяч человек. Эксперты оценивают, что реальное число сторонников кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в МГД по причине большого числа поддельных подписей, составляло лишь 4-5 тысяч.

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Автор: Олег Королев
#мосгордума #митинг-концерт

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