Иностранные державы не должны использовать для своих политических манипуляций международное гуманитарное право, заявил и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее во время заседания Совбеза на тему международного права постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что проживающие в Крыму украинские граждане якобы не могут воспользоваться базовыми услугами. Также она заявила, что сирийцы якобы голодают из-за того, что в некоторые районы не допускаются миссии МККК.

В своем выступлении после Пирс Полянский заявил, что нередкие избирательные подходы и двойные стандарты сказываются на авторитете международного гуманитарного права. Он подчеркнул, что в данных условиях у многих, в зависимости от политических взглядов, возникает соблазн раскрутить нарушения одних сторон и утаить преступления других.

Также российский дипломат заявил, что нормы международного гуманитарного права нельзя использовать в качестве инструмента международных манипуляций. В качестве примера он привел речь Пирс.

Полянский напомнил, что на территории РФ, включая Крым, нет вооруженных конфликтов, из-за чего разговоры о международном гуманитарном праве в данном случае неуместны. Он заявил, что США и Великобритания сознательно игнорируют проблемы с гуманитарным правом в САР.

Крым стал регионом РФ марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали почти 100 процентов жителей полуострова.