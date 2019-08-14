Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Людей на митинге в Москве пересчитали по американской методике, вместо 60 тысяч вышло 25

Людей на митинге в Москве пересчитали по американской методике, вместо 60 тысяч вышло 25

 Памфилова знает, кто и сколько заплатил «оппозиции» за шантаж ЦИК митингами

Памфилова знает, кто и сколько заплатил «оппозиции» за шантаж ЦИК митингами
Помощник Зеленского поддержал закон о тотальной украинизации

Помощник Зеленского поддержал закон о тотальной украинизации

 Власти Грузии занижают ущерб от потери российских туристов, заявила Бурджанадзе

Власти Грузии занижают ущерб от потери российских туристов, заявила Бурджанадзе
Около двух тысяч зенитчиков подняты по тревоге в Хабаровском крае

Около двух тысяч зенитчиков подняты по тревоге в Хабаровском крае

 Постпред РФ при ООН дал резкий ответ на заявления британского постпреда о крымчанах

Постпред РФ при ООН дал резкий ответ на заявления британского постпреда о крымчанах
Людей на митинге в Москве пересчитали по американской методике, вместо 60 тысяч вышло 25

Людей на митинге в Москве пересчитали по американской методике, вместо 60 тысяч вышло 25

 Памфилова знает, кто и сколько заплатил «оппозиции» за шантаж ЦИК митингами

Памфилова знает, кто и сколько заплатил «оппозиции» за шантаж ЦИК митингами
Помощник Зеленского поддержал закон о тотальной украинизации

Помощник Зеленского поддержал закон о тотальной украинизации

 Власти Грузии занижают ущерб от потери российских туристов, заявила Бурджанадзе

Власти Грузии занижают ущерб от потери российских туристов, заявила Бурджанадзе
Около двух тысяч зенитчиков подняты по тревоге в Хабаровском крае

Около двух тысяч зенитчиков подняты по тревоге в Хабаровском крае

 Постпред РФ при ООН дал резкий ответ на заявления британского постпреда о крымчанах

Постпред РФ при ООН дал резкий ответ на заявления британского постпреда о крымчанах
6:32   14 Августа 2019
Весь мир

Постпред РФ при ООН дал резкий ответ на заявления британского постпреда о крымчанах

Постпред РФ при ООН дал резкий ответ на заявления британского постпреда о крымчанах

Иностранные державы не должны использовать для своих политических манипуляций международное гуманитарное право, заявил и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее во время заседания Совбеза на тему международного права постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что проживающие в Крыму украинские граждане якобы не могут воспользоваться базовыми услугами. Также она заявила, что сирийцы якобы голодают из-за того, что в некоторые районы не допускаются миссии МККК.

В своем выступлении после Пирс Полянский заявил, что нередкие избирательные подходы и двойные стандарты сказываются на авторитете международного гуманитарного права. Он подчеркнул, что в данных условиях у многих, в зависимости от политических взглядов, возникает соблазн раскрутить нарушения одних сторон и утаить преступления других.

Также российский дипломат заявил, что нормы международного гуманитарного права нельзя использовать в качестве инструмента международных манипуляций. В качестве примера он привел речь Пирс.

Полянский напомнил, что на территории РФ, включая Крым, нет вооруженных конфликтов, из-за чего разговоры о международном гуманитарном праве в данном случае неуместны. Он заявил, что США и Великобритания сознательно игнорируют проблемы с гуманитарным правом в САР.

Крым стал регионом РФ марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали почти 100 процентов жителей полуострова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#крым #совбез оон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...