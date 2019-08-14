Памфилова знает, кто и сколько заплатил «оппозиции» за шантаж ЦИК митингами

Руководитель Центризбиркома РФ Элла Памфилова прокомментировала информационную кампанию против ее ведомства.

По словам Памфиловой, ЦИК РФ очерняется на заказной основе, причем участники кампании получают за это деньги. Глава ЦИК не стала называть конкретных лиц, задействованных в этом.

Также она отметила, что ее ведомство обвинили во всех грехах и продолжат дальше обвинять. Памфилова подчеркнула, что получатели денег, а также конкретная сумма, выплаченная каждому из них, ей известна.

Ранее Памфилова заявила, что митинги, которые связаны с выборами в Московскую городскую думу, используются как метод шантажа. Она напомнила, что первые акции были организованы еще до первых отказов в регистрации.

Глава ЦИК отметила, что сейчас понимает, из-за чего это случилось. По ее мнению, кандидаты таким образом выступили с ультиматумом вида «или вы всю нашу группу вместе и без всякого рода индивидуальных проверок регистрируете, или мы будем митинговать».

Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков, а также ряд других «независимых» кандидатов не смогли пройти регистрацию на выборы в Мосгордуму из-за обнаружения в их подписных листах фальшивых подписей: дублей, подделок, автографов несуществующих людей, а также подписей умерших.