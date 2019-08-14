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5:29   14 Августа 2019
Россия

Депутаты ГД предлагают запретить эксплуатацию старых автомобилей

Депутаты ГД предлагают запретить эксплуатацию старых автомобилей

Комитет Госдумы РФ по промышленности выступил с предложением запретить использование старых автомобилей, сообщает «Коммерсант».

Депутаты направили предложение в министерство транспорта и в министерство промышленности и торговли. Не уточняется, о каких машинах идет речь (о частных или коммерческих), а также не говорится о том, какие санкции будут применяться.

По информации газеты, автопроизводители поддержали идею депутатов. В Минпромторге также заявили, что старые автомобили должны выводиться из эксплуатации с помощью мер экономического, организационного и технического регулирования, а также за счет стимулирования владельцев машин на покупку нового, экологически чистого транспорта.

Аналогичные инициативы в РФ появились и раньше, но законами они так и не стали. Единственным исключением является запрет на перевозки детей автобусами старше десяти лет, который вступит в силу со следующего года.

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Автор: Олег Королев
#автомобили #госдума рф

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