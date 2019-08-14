Более 40 населенных пунктов могут попасть в зону паводка под Хабаровском

Более четырех десятков населенных пунктов в Хабаровском крае, в том числе в столице региона, могут быть подтоплены. Об этом сообщает начальник регионального главка МЧС Олег Волынкин.

Согласно расчетам подъема воды до 680 сантиметров и превышения опасного уровня на 80 сантиметров, в Хабаровске прогнозируется подтопление 39 жилых домов с населением 122 человека.

Также ожидается, что при смещении паводка ниже по течению реки Амур будут подтоплены 43 населенных пункта в четырех муниципальных районах. Ожидается, что подтопление может затронуть 479 жилых домов с населением 1,7 тысячи человек. Волынкин также заявил, что могут быть подтоплены более 3,7 тысячи дачных участков.

Дальневосточные синоптики сообщают, что в среду утром уровень Амура у Хабаровска составляет 557 сантиметров. За сутки уровень воды увеличился на восемь сантиметров, прогнозируемый рост - 10-20 сантиметров днем.