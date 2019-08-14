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4:36   14 Августа 2019
Россия

Россияне стали больше умирать от спиртного и меньше погибать при ДТП

Россияне стали больше умирать от спиртного и меньше погибать при ДТП

Число погибших от отравления алкоголем в России в первом полугодии увеличилось до 21,1 процента по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно данным ведомства, от отравлений спиртными напитками скончались более 3,9 тысячи человек, тогда как год назад - 3,2 тысячам.

Также отмечается, что в авариях в первой половине текущего года скончались почти 5498 человек - данный показатель на 269 человек меньше, чем в январе-июне 2018-го.

Количество россиян, умерших от злокачественных новобразований, за первые шесть месяцев этого года увеличилось на 1,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 149 384 человека

Число самоубийств в стране снизилось на 7,7 процента (до 8,6 тысячи случаев), тогда как число убийств - на 3,5 процента (3,9 тысячи).

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Автор: Олег Королев
#алкоголь #росстат

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