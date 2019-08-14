Продюсер Пригожин считает, что «протестный кипиш» не помешает Собянину заниматься Москвой

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью URA.RU заявил, что поддерживающие незаконные митинги в Москве звезды шоу-бизнеса меняют свою позицию за деньги.

По словам Пригожина, его супруга певица Валерия не интересуется политикой, но участвует в предвыборных компаний из идеологических соображений. Также продюсер отметил, что не поддерживает тех, кто открыто оскорбляет мэра столицы Сергея Собянина, поскольку считает, что градоначальник многое сделал для Москвы.

Также Пригожин отметил, что при Собянине Тюмень была невероятно красивым, западным городом. По его словам, по этой причине не важно, кто кладет плитку - его жена, папа или мама.

По мнению продюсера, единственное что мешает Собянину - климат. Пригожин отметил, что «протестный кипиш» попросту ему непонятен и неинтересен, а его инициаторами являются те, кто ничего полезного не сделал для Москвы.

Согласно данным столичного главка МВД, в согласованном митинге-концерте на проспекте Сахарова 10 августа участвовали от 15 до 20 тысяч человек. При этом только треть из них являлись жителями Москвы, остальные - приезжие из регионов и из-за рубежа. В толпе также были замечены лица с украинскими и грузинскими флагами.