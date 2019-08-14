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Помощник Зеленского поддержал закон о тотальной украинизации

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3:45   14 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Помощник Зеленского поддержал закон о тотальной украинизации

Помощник Зеленского поддержал закон о тотальной украинизации

Закон о государственном языке на Украине не нуждается в тщательном пересмотре, заявил в интервью украинским СМИ советник украинского президента Владимира Зеленского, избранный депутат Верховной рады Никита Потураев.

По его словам, команда Зеленского не видит оснований для пересмотра квот на общенациональных, развлекательных каналах, а также квот на радиоэфир. Нардеп заявил, что не наблюдает оснований для пересмотра фундаментальных положений закона о функционировании государственного языка.

При этом он отметил, что нужно исправить некоторые недочеты, имеющиеся в законе. Потураев подчеркнул, что ни один закон не является «священной коровой» - закон должен соответствовать жизни, а не жизнь ему.

Месяц назад на Украине начал действовать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подписанный в мае экс-президентом Петром Порошенко. Он подразумевает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах.

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Автор: Олег Королев
#украина #зеленский #украинизация

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