Помощник Зеленского поддержал закон о тотальной украинизации

Закон о государственном языке на Украине не нуждается в тщательном пересмотре, заявил в интервью украинским СМИ советник украинского президента Владимира Зеленского, избранный депутат Верховной рады Никита Потураев.

По его словам, команда Зеленского не видит оснований для пересмотра квот на общенациональных, развлекательных каналах, а также квот на радиоэфир. Нардеп заявил, что не наблюдает оснований для пересмотра фундаментальных положений закона о функционировании государственного языка.

При этом он отметил, что нужно исправить некоторые недочеты, имеющиеся в законе. Потураев подчеркнул, что ни один закон не является «священной коровой» - закон должен соответствовать жизни, а не жизнь ему.

Месяц назад на Украине начал действовать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подписанный в мае экс-президентом Петром Порошенко. Он подразумевает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах.