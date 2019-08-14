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 Власти Грузии занижают ущерб от потери российских туристов, заявила Бурджанадзе

Власти Грузии занижают ущерб от потери российских туристов, заявила Бурджанадзе
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3:28   14 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Власти Грузии занижают ущерб от потери российских туристов, заявила Бурджанадзе

Власти Грузии занижают ущерб от потери российских туристов, заявила Бурджанадзе

Оценка со стороны грузинских властей о финансовых потерях из-за падения турпотока из РФ занижена более чем в десять раз, заявила экс-спикер грузинского парламент, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.

Ранее грузинский премьер Мамука Бахтадзе заявил, что туристический бизнес Грузии в июле потерял до шестидесяти миллионов долларов из-за решения РФ прекратить осуществление прямых рейсов.

Бурджанадзе в эфире НСН заявил, что считает озвученную Бахтадзе цифру «очень уменьшенной». По ее словам, большинство экспертов оценивали сумму ущерба примерно в 700 миллионов долларов.

Грузинский политик отметил, что о данной цифре говорит очень многое. В частности, одно лишь заявление о прекращении авиасообщения вызвало историческое падение лари, который дошел до отметки 1:3 к доллару.

20 июня в Тбилиси прошли акции протеста против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где были российские представители. На фоне данных событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию, а также турагенствам продавать путевки в эту страну.

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Автор: Олег Королев
#грузия #российские туристы

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