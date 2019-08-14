РКН заблокировал инстаграм организатора митингов «оппозиции» Светова за детское порно

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной в РФ информации страницу в Instagram члена федерального комитета незарегистрированной «Либертарианской партии» Михаила Светова из-за детской порнографии

Пресс-служба ведомства сообщает, что решение было принято на основании экспертизы. На данном этапе внесение страницы в перечень не предусматривает блокировки. В адрес администрации Instagram направлена жалоба на аккаунт.

Председатель незарегистрированной «Либертарианской партии» Сергей Бойко сообщил «Интерфаксу», что Светов дано не ведет этот аккаунт. Сейчас у него действует аккаунт в Twitter, который ведет доверенное лицо, поскольку сам Светов отбывает наказание в спецприемнике.

На данный момент Светов находится под административным арестом по решению Пресненского суда Москвы. 31 июля суд признал его виновным в повторном нарушении законодательства и назначил наказание в виде 30 суток. Светов в составе группы граждан скандировал лозунги - таким образом, он добровольно принял участие в несогласованной массовой акции в форме митинга.

Митинги и несанкционированные марши проходят в столице уже на протяжении месяца. С призывами выходить на улицу призывают «оппозиционеры», пойманные на подделке подписей избирателей: муниципальный депутат от Красносельского округа Илья Яшин, юристка ФБК и соратница Алексея Навального Любовь Соболь, сын депутата Госдумы Дмитрий Гудков, а также директор ФБК Иван Жданов.