Более полусотни лесных пожаров потушено за сутки в России

Более пятидесяти пожаров общей площадью более 60 тысяч гектаров удалось потушить в РФ за минувшие сутки, сообщает федеральное ведомство «Авиалесоохрана».

Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедший день в России было ликвидировано 53 лесных пожара на площади 61 211 гектаров.

На вторник в России действовало 173 лесных пожара, общая площадь которых составляла 256 836 гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае (132 605 гектаров) и в Иркутской области (12 571 гектар).

Режим ЧС продолжает действовать в Бурятии, Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Ведется активное тушение пожаров. День назад сообщалось о ликвидации 53 лесных пожаров за сутки, площадь которых составляет 5 717 гектаров.

Ранее сообщалось, что пожар в лесу на Черноморском побережье Кубани ликвидирован.