Число жертв ДТП в Дагестане увеличилось до четырех человек

Число жертв столкновения двух легковых автомобилей в Дагестане возросло до четырех человек, сообщает региональный главк МВД на своей странице в Instagram.

Ранее ведомство сообщило, что в результате ДТП погибли двое человек, еще четверо пострадали при столкновении двух легковушек около населенного пункта Алмало Кумторкалинского района Дагестана. Отмечалось, что в числе пострадавших двое детей.

По последним данным, в результате ДТП на месте погибли четверо человек, еще трое пострадали. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

По информации ведомства, на место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, следователи, а также начальник регионального главка дорожной полиции Александр Шалагин.