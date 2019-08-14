Число жертв ДТП в Дагестане увеличилось до четырех человек
Число жертв столкновения двух легковых автомобилей в Дагестане возросло до четырех человек, сообщает региональный главк МВД на своей странице в Instagram.
Ранее ведомство сообщило, что в результате ДТП погибли двое человек, еще четверо пострадали при столкновении двух легковушек около населенного пункта Алмало Кумторкалинского района Дагестана. Отмечалось, что в числе пострадавших двое детей.
По последним данным, в результате ДТП на месте погибли четверо человек, еще трое пострадали. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
По информации ведомства, на место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, следователи, а также начальник регионального главка дорожной полиции Александр Шалагин.
НЕ ВЫЕЗЖАЙТЕ НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ! ⠀ НЕ РИСКУЙТЕ ЖИЗНЯМИ, СВОИМИ И ЧУЖИМИ! ⠀ В АВАРИИ ПОСТРАЛАЛО ДВОЕ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ! ⠀ Примерно в 23:00 часа ночи, в районе села Алмало Кумторкалинского района, на федеральной автодороге «Кавказ», по предварительной информации автомашина "Приора" выехала на полосу встречного движения и допустила лобовое столкновение с автомашиной «ВАЗ-2114». ⠀ В результате аварии четыре человека погибло на месте, трое пострадало. Состояние одного из пострадавших - критическое. ⠀ Пострадавшие с различными телесными првреждениями доставлены в медицинское учреждение. Среди пострадавших также находятся двое несовершеннолетних детей. ⠀ На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Также на место дтп выехал начальник УГИБДД МВД по Республике Дагестан Александр Шалагин. ⠀ На данный момент по факту ДТП ведется сбор материала. ⠀ #МВДДагестан #полиция #ГИБДД05 #ДТП #встречка