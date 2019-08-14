США усомнились в продлении СНВ-3 из-за российских гиперзвуковых ракет «Авангард», сообщают СМИ

Разработка Россией гиперзвуковых крылатых ракет ставят под вопрос продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

В Белом доме считают, что продление СНВ-3 под вопросом из-за разработки гиперзвуковых ракет.

Российский ракетный комплекс «Авангард» с планирующим гиперзвуковым блоком был представлен президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. Российский лидер заявил, что скорость новой ракеты превышает 20 махов.

Генштаб ВС РФ в конце прошлого месяца заявил, что «Авангард» впервые поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения до конца года. Ракетный комплекс не будет нарушать СНВ-3.

В начале августа перестал действовать ДРСМД. США в одностороннем порядке решили покинуть данное соглашение, обвинив Россию в его длительном нарушении. Россия отвергает все обвинения.

Подписанный в 2010 году СНВ-3 остается единственным действующим между Вашингтоном и Москвой договоров об ограничении вооружений. Его срок действия истекает в феврале 2021 года.