МИД РФ предложил китайским коллегам вместе противостоять американскому вмешательству, обмениваясь информацией о причастности других стран к организации протестов в Москве и Гонконге.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Москва со всей серьезностью отнеслась к заявлению Пекина о причастности США к протестам в Гонконге. По ее словам, дипломаты РФ и КНР проведут совместные консультации по данному вопросу.

Она отметила, что темпы развития отношений обоих стран заметны. В частности, речь об экономическом развитии, а также развитии оборонного потенциала. По мнению Захаровой, это может просто не нравиться Западу.

Главный научный сотрудник ИДВ РАН Владимир Петровский сообщил, что между странами есть договор о дружбе и добрососедстве, подписанный в 2001 году. По его словам, в документе прописано, что стороны будут проводить совместные консультации, если у сторон будут возникать какие-либо угрозы суверенитету.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что реализуемая США политика похожа с алгоритамами, задействованными против СССР. Так, Вашингтон делал ставку на гонку вооружений, подрыв экономики и оппозицию.

Незадолго до митингов американское посольство в Москве поделилось маршрутом незаконного митинга, прошедшего 3 августа. МИД РФ заявлял, что их действия были расписаны поминутно. Немецкое издание Deutsche Welle также призывала россиян в участии в незаконном митинге. МИД РФ заявил, что в связи с вмешательством в посольства США и германии будет направлена нота протеста.

С середины июня в Гонконге продолжаются протесты против законопроекта об экстрадиции в Китай. Сначала протесты несли мирный характер, но затем митингующие стали вступать в стычки с полицией. Правоохранителям пришлось применять слезоточивый газ.

В китайских СМИ позже появились фото, на которых высокопоставленная сотрудница американского генконсульства Джули Иде изображена вместе с организаторами митингов. На снимках было видно, что люди не случайно пересеклись, а стояли и общались.

Аналогичная ситуация произошла 10 августа. На митинге-концерте в Москве была задержана американская юристка Татьяна Бренник, которая якобы случайно оказалась на мероприятии. В автозаке она начала консультировать задержанных на тему, как им себя вести и что делать. Также женщина показала свой паспорт американского гражданина и позволила сфотографировать документ.