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1:05   14 Августа 2019
Россия

Памфилова заявила о заказном характере дискредитации ЦИК

Памфилова заявила о заказном характере дискредитации ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, что ведомство очерняется по чьему-то заказу.

По ее словам, исполнители заказа получают деньги. Она отметила, что знает суммы и получателей средств.

Памфилова отметила, что ЦИК обвинили и далее будут обвинять во всех грехах. Глава ведомства подчеркнула, что не боится, что на ЦИК будет что-то найдено. «Каждый должен отрабатывать», - заключила она.

Ранее Памфилова заявила о возможном вынесении вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову. По ее словам, Горбунов опытный специалист, который работает в данной области уже 26 лет, но он допусти непоправимые ошибки, за которыми может последовать увольнение.

Ранее стало известно, что ЦИК не допустил подделавшего 1379 подписей Геннадия Гудкова к выборам в Мосгордуму. Также у Гудкова возникли проблемы с заполнением нужных справок, что также является основанием для отказа в регистрации.

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Автор: Олег Королев
#цик #памфилова #мосгордума

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