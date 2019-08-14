Российский ФК «Краснодар» обыграл португальский «Порту» и вышел в плей-офф ЛЧ УЕФА

Два попадания по воротам Магомеда-Шапи Сулейманова помогло российскому футбольному клубу «Краснодар» обыграть португальский «Порту» и выйти в раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Матч прошел на стадионе «Драгау», расположенном в одноименном португальском городе.

В ответном матче третьего квалификационного раунда среди россиян отличились Тонни Вилена (третья минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (13, 34). Среди португальцев отметились Зе Луиш (57) и Луис Диас (76).

В раунде плей-офф «Краснодар» встретиться с греческим «Олимпиакосом», обыгравшим дважды турецкий «Истанбул». Первая встреча состоится 21 августа в Греция, ответная - 27 августа в России.

«Краснодар» стал второй командой в истории российского футбола (после ЦСКА), сумевшей после поражения в первом домашнем матче в рамках двухраундового противостояния одержать гостевую победу, и выиграть по сумме двух матчей. Также для «Краснодара» этот матч стал вторым в Лиге чемпионов УЕФА.