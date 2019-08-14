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 Сирийская армия возобновляет наступление на юго-западе Идлиба

Сирийская армия возобновляет наступление на юго-западе Идлиба
0:26   14 Августа 2019
Весь мир

Сирийская армия возобновляет наступление на юго-западе Идлиба

Сирийская армия возобновляет наступление на юго-западе Идлиба

Сирийская армия возобновила наступление на боевиков на юго-западе провинции Идлиб после масштабной атаки на южный коридор мухфазы.

Во главе с элитными «Силами тигра» армия САР начала атаку со штурма деревни Кафр-Айн, расположенной от бывшего оплота террорисотв - Аль-Хобейта. После непродолжительной битвы с боевиками «Джейш аль-Изза» и «Джебхат ан-Нусра»*, «Силы Тигра» смогли установить полный контроль над Кафр-Айном, вынудив боевиков к отступлению на восток.

Источник в вооруженных силах сообщил агентству в Almasdar news, что сейчас сирийские военные атакуют боевиков, занявших возвышенность близ Таль-Аас. Также возобновлены атаки на боевиков в южном коридоре мухфазы Идлиб.

Также сообщается, что сирийская армия штурмует вершину холма Тал Тари, готовясь к штурму города Таманах на юге Идлиба.

*Террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб

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