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Эксперт считает реальным план Мадуро по привлечению туристов в Венесуэлу

Эксперт считает реальным план Мадуро по привлечению туристов в Венесуэлу

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22:20   13 Августа 2019
Весь мир

Эксперт считает реальным план Мадуро по привлечению туристов в Венесуэлу

Эксперт считает реальным план Мадуро по привлечению туристов в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил ряд министров и глав ведомств и подписал указ о создании нового Министерства туризма и внешней торговли страны. Об этом он сам написал в своем Твиттере.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с ФАН отметил, что эти планы выглядят вполне реалистично.

По словам эксперта, если говорить о российских туристах, то нужно помнить, что латиноамериканское направление не является для россиян массовым, ведь авиабилеты на другое полушарие стоят не так уж дешево. При этом для гостей из близлежащих стан и регионов Венесуэла может оказаться вполне привлекательным местом отдыха.

«Конечно, Венесуэле придется приложить серьезные усилия, чтобы стать по-хорошему туристической страной, и чтобы туристический бизнес значительно вырос в процентных долях ВВП страны. Но, будем надеяться, это у них получится», - заявил он.

В конце января текущего года в Венесуэле начался координируемый извне политический кризис. Лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо вскоре незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран, в числе которых и США, признали его. При этом Россия, Китай, Турция решили поддержать Мадуро, который и по сей день сохраняет всю полноту власти в стране.

Западные СМИ намеренно штамповали фейки и искажали реальное положение дел в Венесуэле. К примеру была распространена липовая информацию о якобы поразившем эту страну серьезном экономическом кризисе, о загадочном «золоте Мадуро», якобы «вывезенном» российскими самолетами. Стоит отметить и фейк о ЧВК «Вагнер», которую якобы направляли в Каракас. Эти информационные вбросы позднее были опровергнуты не только Москвой и Каракасом, но и самими ангажированными СМИ, которые их распространили.

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Автор: Марьяна Шульгина
#туризм #венесуэла #мадуро

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