Беглов вместо популизма сконцентрировался на реальных проблемах Петербурга в ходе дебатов

Во вторник, 13 августа, прошли первые дебаты кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга. В них приняли участие все четыре зарегистрированных претендента — Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия», Владимир Бортко от КПРФ, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» и Александр Беглов (самовыдвижение). Стоит отметить, что действующий градоначальник Петербурга в дебатах принимает участие впервые. Этот факт позитивно охарактеризовали собеседники ФАН.

Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с агентством подчеркнул, что до этого дня губернаторы или врио губернатора уклонялись от участия в дебатах, так как были уверены, что у них есть общие темы для беседы с политическими конкурентами, поскольку они им не ровня. По мнению эксперта, эта позиция была в корне неверной.

«Он [Беглов] был по-петербургски интеллигентным, участники дебатов в споре не переходили на личности», — заметил Светов, говоря о ходе самих дебатов.

По мнению спикера, Беглов выглядел на дебатах выигрышнее остальных. Врио удалось вместо популизма сконцентрироваться на вопросах городского хозяйства и конкретных цифрах, показав всем глубокое знание проблем Северной столицы.

Журналист добавил, что Тихонова, не показала достаточное понимание проблем экономики города, которым были посвящены дебаты. В частности, она сказала, что социальная часть бюджета составляет 53%, когда в действительности — 73%. Также он заметил, что Амосов и Бортко — личности, которые сами себя создали и сами себя зарекомендовали

В ходе дебатов Амосов назвал Бортко «сталинистом». Бортко же заявил, что не знает нот, но способен дирижировать оркестром, потому что у него было 150 лошадей. По мнению Тихоновой, либералы и коммунисты давно себя скомпрометировали.

Перепалка Бортко и Амосова была ожидаема, считает Светов. При этом, на их фоне Беглов выглядел только выигрышно.

Политтехнолог Сергей Наумов в комментарии агентству заявил, что первые дебаты однозначно выиграл Беглов, так как явился на них с реальной программой, а не с лозунгами. Врио, считает спикер, показал себя хозяйственником, человеком, разбирающимся в экономике, который при этом готов работать с оппозицией.

Действующий градоначальник представил на дебатах программу экономического развития города, включающую четыре разные направления и занявшую свыше тысячи страниц. Политтехнолог напомнил, что недавно Беглов не так давно поднял вопрос о необходимости расширения метрополитена Петербурга.

«Есть четкий план развития городской подземки. Но для его реализации не обойтись без федерального финансирования. А для этого Петербургом должен управлять человек, которого поддерживает федеральный центр, который умеет находить с Москвой общий язык. И не только с властями, но и с крупнейшими госкорпорациями. Беглов — именно такой человек», — заметил собеседник агентства.

Наумов также заметил, что именно благодаря Беглову в Санкт-Петербург смогли привлечь на социальные программы и решение транспортных проблем деньги со стороны федерального центра и крупных госкомпаний: ОАО «РЖД» и ОАО «Газпром». Спикер вспомнил и о нехватке в городе детсадов, заметив, что это вызвал рост рождаемости и строительный бум. Теперь же застройщиков обязали строить социальную инфраструктуру в новых жилых районах города. И это тоже работа городских властей со строительным сектором за последние месяцы, которую нельзя не отметить.

Конечно, проще критиковать, но какую альтернативу предлагает оппозиция? Петербургу нужна конкретика, а не популизм, от которого все порядком устали. Нужно не играть на проблемах горожан, а решать их, как это делает Беглов», — добавил Наумов.

Собеседник агентства заметил, что петербуржцы стали лучше разбираться в политической жизни, и им теперь нужна реальная работа властей, а не лозунги. Беглов на дебатах заявил, что один триллион рублей для бюджета Северной столицы — это вполне реальная цифра, которую можно достичь, работая с федеральным центром, инвесторами, оптимизируя расходы, туристический сбор, сотрудничая с другими регионами, в частности — с Ленобластью.

Эксперт отметил, что при Беглове бюджет города впервые стал профицитным, что является отличным показателем.

В ходе дебатов оппонент Беглова Амосов назвал нынешние выборы губернатора Петербурга самыми демократичными, поскольку они открытые и конкурентные. Наумов же заметил, что с приходом Беглова жители Санкт-Петербурга стали активнее участвовать в жизни города, так как политик охотно идет с народом на контакт.

Политический психолог Александр Ершов рассказал агентству, что врио губернатора вновь показал, что не боится общаться с оппозицией, отправившись на дебаты. По его мнению, в случае с Бегловым чувствовалось, что градоначальник сам понимает, что говорит. Тогда как конкуренты скорее пришли пересказывать чужие лозунги. Кроме того, заявил политический психолог, не было замечено и единства в рядах оппозиции. Однако мероприятие, по мнению эксперта, не выглядело клоунадой или игрой в поддавки.