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21:24   13 Августа 2019
Россия

Депутат Альшевских усомнился, что храм Святой Екатерины построят, как на эскизе

Депутат Альшевских усомнился, что храм Святой Екатерины построят, как на эскизе

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, беседуя с «Политикой Сегодня», оценил футуристический проект храма Святой Екатерины в Екатеринбурге архитекторов бюро ROCK. По плану, дизайнеры представили его на одной из предложенных екатеринбуржцам площадок — приборостроительном заводе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В поисках православной храмовой идентичности мы выделили несколько признаков, обеспечивающих узнаваемость: золотые купола, закомары, кокошники и апсиды. Изучив житие Святой Екатерины, мы решили разместить на западном фасаде витражи в виде иконостаса, повествующего о ее мученической жизни. Стоит отметить, что храм спроектирован с соблюдением основных канонов. Основное тело храма расположено внутри объема, снаружи его окружает закрытая оранжерея (зимний сад) с общим доступом в память о событиях, - на наш взгляд это был бы отличный подарок городу. А вы бы ходили в такой храм? #храм#екатеринбург#плотинкаекб#храмвсквере #archidesign#playground #architecture_hunter #architecture #archi#architectural #project #architectureproject #architect #architects #landscaping #landscapingdesign #design #date#rockarchitecturestudio#проект#architecture_hunter #archviz3dmax #3dsmax #facade #facadedesign #facadeporn

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«Это частная инициатива. Не какой-то согласованный проект. Это просто нарисовали и вынесли на обсуждение. Пытаются это объяснить тем, что городу нужен оригинальный какой-то объект, который мог бы объединить общество», — считает Альшевских.

Депутат не понимает, как объект может объединить общество, которое раскололось практически поровну: на сторонников и противников строительства нового городского храма.

«Если посмотреть на эту картинку, то первое, что бросается в глаза — они [авторы] не отказались от идеи привязать храм к воде. На мой взгляд, это сразу может свести на «нет» все те потуги новых авторов, которые призывают объединиться», — думает Альшевских.

Горожане выступали не против храма, а против места, где его должны возвести архитекторы. Было желание зодчих  построить его на берегу реки Исеть. Для горожан было важно, чтобы не трогали реку и набережную, заметил депутат.

«Я не думаю, что есть перспективы у нового эскиза храма Святой Екатерины», — резюмировал собеседник агентства.

Напомним, что в мае проходили протесты против строительства храма в сквере у Драмтеатра. Епархия в итоге отказалась от строительства церкви в этом месте. Но скверная история продолжается: сейчас жителям будут предложены три площадки для возведения храма в Екатеринбурге. Для выбора доступны пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького.

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Автор: Валерия Крутецкая
#екатеринбург #россия #общество #рпц

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