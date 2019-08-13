Депутат Альшевских усомнился, что храм Святой Екатерины построят, как на эскизе
Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, беседуя с «Политикой Сегодня», оценил футуристический проект храма Святой Екатерины в Екатеринбурге архитекторов бюро ROCK. По плану, дизайнеры представили его на одной из предложенных екатеринбуржцам площадок — приборостроительном заводе.
В поисках православной храмовой идентичности мы выделили несколько признаков, обеспечивающих узнаваемость: золотые купола, закомары, кокошники и апсиды. Изучив житие Святой Екатерины, мы решили разместить на западном фасаде витражи в виде иконостаса, повествующего о ее мученической жизни. Стоит отметить, что храм спроектирован с соблюдением основных канонов. Основное тело храма расположено внутри объема, снаружи его окружает закрытая оранжерея (зимний сад) с общим доступом в память о событиях, - на наш взгляд это был бы отличный подарок городу. А вы бы ходили в такой храм? #храм#екатеринбург#плотинкаекб#храмвсквере #archidesign#playground #architecture_hunter #architecture #archi#architectural #project #architectureproject #architect #architects #landscaping #landscapingdesign #design #date#rockarchitecturestudio#проект#architecture_hunter #archviz3dmax #3dsmax #facade #facadedesign #facadeporn
«Это частная инициатива. Не какой-то согласованный проект. Это просто нарисовали и вынесли на обсуждение. Пытаются это объяснить тем, что городу нужен оригинальный какой-то объект, который мог бы объединить общество», — считает Альшевских.
Депутат не понимает, как объект может объединить общество, которое раскололось практически поровну: на сторонников и противников строительства нового городского храма.
«Если посмотреть на эту картинку, то первое, что бросается в глаза — они [авторы] не отказались от идеи привязать храм к воде. На мой взгляд, это сразу может свести на «нет» все те потуги новых авторов, которые призывают объединиться», — думает Альшевских.
Горожане выступали не против храма, а против места, где его должны возвести архитекторы. Было желание зодчих построить его на берегу реки Исеть. Для горожан было важно, чтобы не трогали реку и набережную, заметил депутат.
«Я не думаю, что есть перспективы у нового эскиза храма Святой Екатерины», — резюмировал собеседник агентства.
Напомним, что в мае проходили протесты против строительства храма в сквере у Драмтеатра. Епархия в итоге отказалась от строительства церкви в этом месте. Но скверная история продолжается: сейчас жителям будут предложены три площадки для возведения храма в Екатеринбурге. Для выбора доступны пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького.