Депутат Альшевских усомнился, что храм Святой Екатерины построят, как на эскизе

В поисках православной храмовой идентичности мы выделили несколько признаков, обеспечивающих узнаваемость: золотые купола, закомары, кокошники и апсиды. Изучив житие Святой Екатерины, мы решили разместить на западном фасаде витражи в виде иконостаса, повествующего о ее мученической жизни. Стоит отметить, что храм спроектирован с соблюдением основных канонов. Основное тело храма расположено внутри объема, снаружи его окружает закрытая оранжерея (зимний сад) с общим доступом в память о событиях, - на наш взгляд это был бы отличный подарок городу. А вы бы ходили в такой храм? #храм#екатеринбург#плотинкаекб#храмвсквере #archidesign#playground #architecture_hunter #architecture #archi#architectural #project #architectureproject #architect #architects #landscaping #landscapingdesign #design #date#rockarchitecturestudio#проект#architecture_hunter #archviz3dmax #3dsmax #facade #facadedesign #facadeporn

A post shared by Архитектурная Студия ROCK (@rock_architecture_studio) on Aug 12, 2019 at 11:00pm PDT