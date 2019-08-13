Депутат Альшевских усомнился, что храм Святой Екатерины построят, как на эскизе

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, беседуя с «Политикой Сегодня», оценил футуристический проект храма Святой Екатерины в Екатеринбурге архитекторов бюро ROCK. По плану, дизайнеры представили его на одной из предложенных екатеринбуржцам площадок — приборостроительном заводе.

«Это частная инициатива. Не какой-то согласованный проект. Это просто нарисовали и вынесли на обсуждение. Пытаются это объяснить тем, что городу нужен оригинальный какой-то объект, который мог бы объединить общество», — считает Альшевских.

Депутат не понимает, как объект может объединить общество, которое раскололось практически поровну: на сторонников и противников строительства нового городского храма.

«Если посмотреть на эту картинку, то первое, что бросается в глаза — они [авторы] не отказались от идеи привязать храм к воде. На мой взгляд, это сразу может свести на «нет» все те потуги новых авторов, которые призывают объединиться», — думает Альшевских.

Горожане выступали не против храма, а против места, где его должны возвести архитекторы. Было желание зодчих построить его на берегу реки Исеть. Для горожан было важно, чтобы не трогали реку и набережную, заметил депутат.

«Я не думаю, что есть перспективы у нового эскиза храма Святой Екатерины», — резюмировал собеседник агентства.

Напомним, что в мае проходили протесты против строительства храма в сквере у Драмтеатра. Епархия в итоге отказалась от строительства церкви в этом месте. Но скверная история продолжается: сейчас жителям будут предложены три площадки для возведения храма в Екатеринбурге. Для выбора доступны пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького.