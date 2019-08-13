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22:07   13 Августа 2019
Россия

ФАН уличил Youtube в призыве любителей рэпа и «Свинки Пеппы» на московские митинги

ФАН уличил Youtube в призыве любителей рэпа и «Свинки Пеппы» на московские митинги

Запад с помощью YouTube продолжают раскачивать политическую обстановку в РФ. Теперь для этих целей задействовали аполитичный рэп-блог VSRAP. Об этом сообщает ФАН.

По информации агентства, создатели решили приобщиться к актуальной теме, призывая людей выйти на улицы, а чтобы его проплаченный характер не так сильно бросался в глаза, разбавили его мнением популярных рэперов. Конечно, YouTube же продвинул данный ролик в тренды.

ФАН уличил Youtube в призыве любителей рэпа и «Свинки Пеппы» на московские митинги

В Москве несколько недель подряд проходят незаконные сборища, организаторами которых выступили «независимые» неудавшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы — Иван Жданов, Илья Яшин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас и прочие, которые получили отказ в регистрации по причине большого количества фальсификаций в подписных листах.

Но на музыке видеохостинг не останавливается, распространяю рекламу и на интернет-страницы с детскими мультфильмами. YouTube уже рекомендует пользователям прямые трансляции беспорядков в Москве, предлагая эти видео, в том числе, и зрителям мультиков в правой колонке. 

ФАН уличил Youtube в призыве любителей рэпа и «Свинки Пеппы» на московские митинги

Изначально подборка рекомендуемых материалов формировалась из того контента, который пользователь уже просмотрел на YouTube. Однако теперь для поддержки незаконных акций в Москве хостинг изменил правила работы алгоритма. Теперь же политические видео предлагают и тем, кто этой самой политикой не интересуется совсем.

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Автор: Варвара Крылова
#youtube #митинги #мосгордума

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