Соболь выплатит миллионный штраф за незаконные митинги с помощью «серых» схем ФБК

Неоднократные административные правонарушения за организацию незаконных митингов привели юриста навальновского ФБК Любовь Соболь к четырем штрафам на общую сумму в 930 тысяч рублей. Однако у подручной скандального блогера Алексея Навального есть свои способы разобраться с долгом, и их перечислил ФАН.

Троицкий суд Москвы в понедельник, 12 августа оштрафовал Соболь за очередные призывы к беспорядкам на 300 тысяч рублей — это четвертый штраф. Сейчас она должна выплатить государству за правонарушения 930 тысяч рублей.

Согласно отчету о месячных расходах, ФБК выплатил юристам и специалистам отдела расследований 6 247 128 рублей в минувшем году. На сайте Фонда говорится, что в организации работает всего шесть юристов и два «расследователя».

Разделив общую затраченную сумму на количество работников и число месяцев в году, получится в среднем 65 000 рублей. Для того, чтобы рассчитаться с долгом, неудавшийся кандидат в МГД должна отдать больше десяти своих заработных плат. Юрист Навального заявляла не раз, что не имеет никаких иных доходов кроме зарплаты ФБК.

Но вряд ли даже при таком окладе для Соболь наличие огромного штрафа составит большую проблему. Необходимую «скромную» сумму всегда можно найти на счетах ФБК, против которого уже завели уголовное дело по факту отмывания одного миллиарда рублей.

Кроме того, Соболь могут спасти и связи с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Известно, что последний имеет тесные контакты с супругом Соболь.

Помочь с долгами Соболь может и участие в картельном сговоре. Сегодня уже мало кто помнит, что в 2012 году Соболь стала одним из учредителей межрегиональной общественной организации «Контроль». И не так давно стало известно, о коррупционных схемах картеля.